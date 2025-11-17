Эксперт объяснил, с чем связана волатильность рубля

Банк России установил курс доллара на 15, 16 и 17 ноября 2025 года на уровне 81,1276 ₽ после 80,6010 ₽, рост составил 52 копейки. Курс евро составил 95,0987 ₽ после 93,6953 ₽, курс юаня — 11,4021 ₽ после 11,3214 ₽.

Российский рубль торгуется в относительно узком ценовом коридоре. Это объясняется тем, что цены на нефть, фундаментальный фактор для экономики России, остаются стабильно на среднем уровне и не провоцируют резких изменений на товарных рынках, говорит редактор по инвестициям Сравни Алексей Лоссан. По его словам, основная волатильность нацвалюты связана с геополитической напряженностью и новостными событиями, чем с фундаментальными экономическими факторами.