Индия впервые поставила партию авиатоплива в США

Нью-Дели впервые поставил партию авиационного топлива на Западное побережье США в рамках сделки с крупнейшей американской энергетической компанией Chevron. Об этом сообщило агентство Reuters.

60 тыс. тонн топлива было отгружено в порту Джамнагар на морском терминале индийской частной корпорации Reliance Industries. Партия будет доставлена в Лос-Анджелес в начале декабря.

Соглашение с Индией о поставках топлива для реактивных самолетов было заключено в связи с сокращением производства этой продукции Chevron из-за пожара в октябре на предприятии компании в штате Калифорния. Это привело к сокращению запасов авиатоплива на Западном побережье США до трехмесячного минимума в 11,12 млн баррелей. Ранее американская компания в основном импортировала очищенное авиатопливо из Южной Кореи.

Индия добивается увеличения объемов экспорта в США и импорта американских товаров на фоне продолжающихся переговоров с Вашингтоном о заключении двустороннего торгового соглашения, которое будет предусматривать рост товарооборота до $500 млрд к 2030 году. Как сообщил в понедельник министр нефти и природного газа южноазиатской республики Хардип Сингх Пури, индийские нефтегазовые компании Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum заключили на год контракт с США на закупку около 2,2 млн тонн сжиженного природного газа в год, что составляет около 10% от импорта Индии в 2026 контрактном году.

США являются крупнейшим торговым партнером Индии с 2021 года. В 2024-2025 финансовом году (закончился 31 марта) объем их двусторонней торговли достиг $131,84 млрд, профицит Индии составил $41,18 млрд.