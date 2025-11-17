Внешний долг России изменился

Соотношение внешнего долга России к ВВП по итогам третьего квартала опустилось до 14%, достигнув одного из самых низких значений за всю современную историю страны, следует из расчетов по данным ЦБ и Росстата.

Внешний долг России по отношению к ВВП в третьем квартале 2024 года снизился до 14%, передает РИА «Новости». Это второй минимальный показатель за всю современную историю страны. Более низкое значение было только в четвертом квартале 2024 года – 13,3%.

За последние три месяца уровень внешнего долга к ВВП сократился на 0,7 процентного пункта. Вместе с этим уменьшилась и задолженность на одного жителя: теперь она составляет 2087 долларов против 2195 долларов в предыдущем квартале.

ЦБ РФ: внешний долг России вырос до 305 млрд долларов

Исторический максимум внешнего долга по отношению к ВВП отмечался в 1999 году – 91%. Самый высокий показатель на душу населения был зафиксирован в 2013 году – 5072 доллара.

По состоянию на 1 октября 2024 года общий объем внешнего долга России составляет 305 млрд долларов. За квартал сумма уменьшилась на 4,9%.

