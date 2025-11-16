Украина договорилась с Грецией о возможности импорта газа в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, для Киева это станет еще одним маршрутом поставок энергоносителей, что позволит обезопасить себя на случай перебоев, связанных с сокращением внутренней добычи, передают «Ведомости».

Президент Украины заявил: «Уже сегодня подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставки газа – чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины». Зеленский уточнил, что утраченную из-за обстрелов добычу предположительно компенсируют импортом на сумму почти в 2 млрд евро.

Финансирование закупок газа планируется обеспечить не только за счет бюджета Украины, но и при поддержке европейских партнеров, банков, а также норвежской стороны. Дополнительные гарантии предоставит Еврокомиссия, а работу по привлечению ресурсов продолжают и с США. Украинские банки также оказывают поддержку в организации расчетов и финансовой логистики.

Ранее в Госдуме сообщили, что украинскому населению предстоящей зимой придется самостоятельно искать способы обогрева в условиях нехватки электроэнергии.

Украина закупится американским газом

Как писала газета ВЗГЛЯД, газодобыча в Полтавской области на Украине остановилась полностью. Полиция Украины заявила о повреждении инфраструктуры в Сумской области. Украина создала тайные аккумуляторные парки для защиты энергетики от новых ударов. Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму.