Экономика Евросоюза избежала наихудшего сценария

После того как экономика еврозоны преодолела тарифные потрясения, устроенные президентом США Дональдом Трампом, она продолжит расти умеренными темпами. Такой прогноз Европейской комиссии процитировало Bloomberg.

Как полагают в ЕК, объем производства вырастет на 1,3 процента в 2025 году, на 1,2 процента в 2026 году и на 1,4 процента в 2027 году. Инфляция в текущем году составит 2,1 процента и в течение следующих двух лет останется близка к целевому показателю ЕЦБ в два процента. Отмечается также, что странам ЕС удалось избежать наихудшего сценария в торговле.

Предполагается, что Германия сможет показать 1,2-процентный рост в 2026 и 2027 годах за счет реализации плана канцлера ФРГ Фридриха Мерца потратить сотни миллиардов евро на инфраструктуру и оборону. В то же время Франция столкнулась с политической нестабильностью, которая скажется на валовом внутреннем продукте, который вырастет меньше чем на процента в 2026 году.

В то же время Еврокомиссия прогнозирует увеличение совокупного дефицита бюджета еврозоны с 3,1 процента в 2024 году до 3,4 процента в 2027 году, отчасти из-за увеличения расходов на оборону. В результате через два года долговая нагрузка может увеличиться до чуть более 90 процентов ВВП.

В конце октября стало известно, что Европейский союз остался третьим по значимости торговым партнером России. В 2024 году экспорт России увеличился на 18 процентов, общий товарооборот сторон составил 67,5 миллиарда евро.