Стало известно, какой у Украины суверенный рейтинг

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Украины на уровне «ограниченный дефолт». Главной причиной такого решения стал срыв переговоров между украинской стороной и держателями особых долговых обязательств, связанных с объемом валового внутреннего продукта. Это уже вторая неудача в попытках договориться о пересмотре условий по облигациям на сумму 3,2 миллиарда долларов за последние полгода, пишет Reuters.

Затяжной конфликт продолжает оказывать серьезное давление на экономику страны. Расходы на оборону в текущем году достигли примерно 70 миллиардов долларов. По мнению аналитиков агентства, даже после завершения конфликта финансовое бремя останется высоким, поскольку Украине потребуется содержать значительные военные силы.

В условиях экономической нестабильности Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта на 2025 год. В то же время страна ведет переговоры с Международным валютным фондом о новой четырехлетней программе поддержки, которая должна заменить действующую.

Украина будет по-прежнему сильно зависеть от внешнего финансирования для покрытия своих значительных потребностей в ближайшие годы.