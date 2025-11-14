Рост российской экономики замедлился в 3 квартале

России ВВП в 3 квартале 2025 года вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. В предыдущем квартале рост составил 1,1%.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2025 г. относительно соответствующего периода 2024 г. по предварительной оценке составил 100,6%», — говорится в сообщении.

Темп роста ВВП за 2025 год составит 1% вместо ранее запланированных 2,5%, инфляция замедлится до 6,8%, заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук в конце октября. В 2026 году рост составит 1,3%, в дальнейшем вырастет на 2,8 и 2,5 процента в год. Основным фактором роста станет внутренний спрос.