FT: рост цен на золото связан с секретными закупками КНР

Рекордный рост цен на золото может быть обусловлен незарегистрированными закупками драгоценного металла Китаем.

Такое утверждение приводит газета Financial Times со ссылкой на аналитиков Société Générale, по мнению которых Пекин таким образом пытается незаметно диверсифицировать свою экономику и отойти от доллара США.

«Китай покупает золото в рамках своей стратегии дедолларизации», — приводятся в публикации слова главного стратегического директора по энергетическим направлениям Carlyle Джеффа Карри.

Ранее аналитик Андрей Сырчин объяснил геополитической напряжённостью рост мировых цен на золото.