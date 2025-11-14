Биткоин резко подешевел

Стоимость биткоина упала ниже 95 тысяч долларов впервые с начала мая 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

© Lenta.ru

По данным CoinMarketCap, с начала торгов цена популярной криптовалюты опустилась на 7,5 процента. Токен дешевеет уже четвертый день подряд.

Текущая распродажа полностью коррелирует с другими рисковыми активами, но ее масштаб в криптовалютах больше из-за их более высокой волатильности, — пояснил замдиректора по информационным технологиям Franklin Templeton Investment Solutions Макса Гохмана (Max Gokhman).

Как заявил ранее младший аналитик Freedom Finance Global Турал Алиев Талех Оглу, резкое снижение стоимости биткоина связано, скорее, с перегруппировкой на рынке, который «очищается от избыточного плеча, а не разворачивается в полноценную распродажу».