Россия оказалась в топе главных поставщиков газа в Евросоюз

В сентябре Россия заняла второе место среди ключевых поставщиков газа в Европейский Союз, несмотря на значительное сокращение экспорта, достигшее минимального уровня за последние два года, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты анализа данных Евростата.

В начале осеннего периода российской стороне удалось экспортировать в государства Евросоюза газ на сумму 829,7 миллиона евро, что является минимальным показателем с августа 2023 года. В предыдущем месяце объем экспорта составлял 959,3 миллиона евро. Доля российских компаний в общем объеме поставок снизилась до 14,5%, что на 0,9 процентного пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Поставки трубопроводного газа уменьшились на четверть, достигнув 351,7 миллиона евро. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) также сократился, но в меньшей степени — на 3,3%, составив 478 миллионов евро.

Россия заняла второе место среди основных поставщиков газа в Евросоюз, обогнав Алжир. Экспорт Алжира снизился на 42%, достигнув 700,4 миллиона евро. США остаются лидером, сократив свои продажи на 2% до 1,83 миллиарда евро. В пятерку также вошли Норвегия с экспортом 699,2 миллиона евро в сентябре против 752 миллионов в предыдущем месяце, а также Великобритания, чьи продажи упали до 514,5 миллиона евро, что на 34,5 миллиона меньше, чем месяцем ранее.