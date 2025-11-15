Индия предлагает России развивать хаб авиапромышленности в республике

Индия приглашает Россию сотрудничать в развитии хаба авиационной промышленности в южном индийском штате Андхра-Прадеш. Об этом сообщил журналистам в кулуарах международного делового форума "Саммит партнерства" глава российской делегации, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

Он обратил внимание, что Андхра-Прадеш - один из самых динамично развивающихся индийских штатов.

"Главный министр штата [Чандрабабу Найду] обозначил амбициозную задачу по дальнейшему экономическому росту: к 2047 году, столетию индийской республики, выйти на объем валового регионального продукта более $2,5 трлн, с ежегодным темпом роста в 15%", - отметил Груздев.

По его словам, для этого в штате в настоящее время формируется необходимая инфраструктура.

"Создают [здесь] несколько индустриальных хабов, в том числе в авиационной промышленности. И приглашают к сотрудничеству Россию, у которой есть сильные компетенции в этой сфере", - подчеркнул замглавы Минпромторга.

В октябре прошлого года министр гражданской авиации Индии Кинджарапу Раммохан Наиду отмечал, что южноазиатская республика является наиболее перспективным рынком гражданской авиации в мире. По его прогнозу, к 2030 году трафик на индийских внутренних авиалиниях достигнет 300 млн человек. В настоящее время годовой пассажиропоток индийских авиакомпаний достигает около 156 млн человек. Индийские власти указывали, что к концу 2025 года число действующих аэропортов в Индии достигнет 200. Еще столько же новых аэропортов планируется построить через 20-25 лет.