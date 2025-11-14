Тайные закупки золота Китаем спровоцировали рост цен на металл

Объем незарегистрированных закупок золота Китаем может превышать официальные показатели более чем в 10 раз. Ажиотажный спрос, подогреваемый Пекином, толкает цену золота вверх, которая в итоге бьет все возможные рекорды в 2025 году. К такому выводу пришли аналитики Societe Generale, передает Financial Times.

Пекин стремится закупить как можно больше золота, чтобы снизить зависимость экономики от доллара, предположил главный стратегический директор по энергетическим направлениям инвестфонда Carlyle Джефф Карри. В разговоре с FT он отказался от попыток угадать, сколько реально золота приобретает Китай, поскольку в отличие от нефти, поставки которой можно отследить со спутников, передвижение золота почти не установить.

Аналогичную точку зрения в октябре высказал Bloomberg, утверждавший, что одна из целей КНР — построить мир, менее зависимый от финансовых рынков, ориентированных на США. Тогда агентство сообщило, что Китай занимает шестую строчку в мире по золотым запасам. Кроме того, в начале 2025 года Пекин открыл в Гонконге первое зарубежное хранилище Шанхайской золотой биржи. КНР старается побудить другие страны хранить их золотовалютные запасы на своих складах.

Официальные данные Китая, на которые ссылается FT, свидетельствуют, что в июне он купил 2,2 тонны золота, в июле и августе — по 1,9 тонны. Эти показатели ничтожны по сравнению с реальными объемами закупок, говорят аналитики. По их словам, по итогам года суммарный объем приобретенного Китаем золота может достигнуть 250 тонн. Текущий же запас золотых резервов КНР может достигать 5 тысяч тонн — вдвое больше официального уровня, констатирует директор Японской ассоциации рынка драгметаллов Брюс Икемизу.

Поведение Китая мешает трейдерам прогнозировать цену на золото, пишет издание. Чтобы исправить это, они обращаются к альтернативным данным: отслеживают заказы на свежеотлитые слитки с серийными номерами. Последние, как правило, производят в Швейцарии или ЮАР, потом отправляют самолетом в Лондон, а оттуда — в Китай. FT отмечает, что в результате такие данные могут служить косвенным подтверждением секретных закупок, проводимых Пекином.