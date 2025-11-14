Поставки российского угля за рубеж упали

По итогам октября экспорт российского угля упал на 1 процент к сентябрю, до 17,3 миллиона тонн, при этом за первые десять месяцев поставки выросли на 3,6 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что в прошлом году поставки осенью падали быстрее, из-за чего по сравнению с октябрем 2024 года экспорт даже вырос на 10 процентов.

Нынешнее снижение связано с китайским рынком. В годовом выражении октябрьские поставки упали на 10,6 процента, а в месячном — на 4 процента. На результат повлияло общее падение импорта угля в КНР. Также на 33 процента к сентябрю рухнули поставки в Южную Корею, так как республика заместила эти объемы поставками из Австралии.

Поддержку продажам оказала Индия. В этом направлении поставки из России в октябре увеличились на 43 процента к сентябрю и в два раза к октябрю 2024 года. В ноябре участники рынка ожидают рост экспорта в Китай, на севере и северо-востоке которого установилась холодная погода, что традиционно поддерживает спрос.

Эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов считает, что рост поставок в Китай коснется только энергетического угля, потому что ухудшение перспектив выпуска стального проката в КНР снижает потребность страны в коксующемся. А вот в Индии, полагают в Kpler, можно ожидать роста импорта коксующегося угля, хотя поставки энергетического из России под вопросом.

Ранее в Neft Research не увидели перспектив роста мировых цен на уголь, величина которых привела к кризису в российской угольной отрасли. Эксперты отмечают, что предложение по-прежнему превышает спрос и изменение ценовых тенденций возможно только после остановки добычи на нерентабельных предприятиях.