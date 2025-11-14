Шоки 2022-го года: В ЦБ высказались об экономике РФ

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась об экономической ситуации в России. Она смогла вернуться к стабильному состоянию вопреки потрясениям с начала СВО, отметила председатель регулятора, передает РИА Новости.

С начала февраля 2022 года страны Запада стали поэтапно вводить обширные санкционные пакеты в отношении России. Эти ограничения начали появляться практически сразу после того, как 21 февраля Москва официально признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня Набиуллина выступила на «Конгрессе финансистов Казахстана 2025».

«Экономика, несмотря на огромные шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась», — отметила она.

Также сегодня советник главы ЦБ Кирилл Тремасов отметил во время рабочей поездки в Екатеринбург, что до конца текущего года ключевая ставка в России может как снизиться, так и сохраниться.

«Между Сциллой и Харибдой»: Набиуллина выступила с заявлением

Накануне Минфин РФ представил обновленный график аукционов по размещению ОФЗ на IV квартал, согласно которому плановый объем заимствований увеличен с 1,5 трлн до 3,8 трлн рублей.