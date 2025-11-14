Две страны ЕС смогут заблокировать кредит Киеву под активы России

Венгрия и Словакия оказались в позиции, позволяющей им сорвать ключевой план ЕС - выдачу Украине кредита под замороженные российские активы, пишет Politico. Их отказ предоставить Бельгии политические гарантии - одно из главных препятствий для инициативы Еврокомиссии (ЕК).

ЕК делает ставку на выдачу Украине кредита на 140 миллиардов евро под замороженные российские активы. Большинство министров финансов ЕС согласились поддержать эту инициативу - вместо того, чтобы искать средства в бюджете их стран.

Бельгия по-прежнему остается главной противницей плана ЕС. Страна опасается, что использование замороженных активов подвергнет ее риску российского возмездия «как внутри страны, так и за рубежом».

Словакия и Венгрия, две дружественные Кремлю страны, «остудили пыл» Еврокомиссии и не дали Бельгии гарантий, который должны развеять ее опасения. Их сопротивление представляет собой реальную угрозу для этой инициативы, подчеркивает Politico.

Ранее ЕС не смог договориться о предоставлении Украине кредита, который был бы гарантирован замороженными российскими активами. Бельгия, на территории которой находится основная часть замороженных активов, потребовала от ЕС разделить финансовую ответственность и расходы на любые судебные иски, которые могут быть поданы Россией.

Лидеры ЕС отложили решение до декабрьского саммита, а Еврокомиссии было поручено разработать другие варианты поддержки финансовых потребностей Киева.

Даже если кредит Украине будет согласован, Киеву придется преодолеть ещё немало препятствий до начала получения средств, отмечает Politico. Некоторым странам ЕС, к примеру, Германии, придется обратиться в свои законодательные органы, чтобы получить гарантии, требуемые Бельгией. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Дальнейшие задержки, вероятно, вынудят ЕС предоставить Киеву промежуточные кредиты. По данным Politico, Киеву придется «затянуть пояс» с апреля, если не будет новых денежных вливаний ни от ЕС, ни от Международного валютного фонда (МВФ). В таком случае Украина начнет задерживать финансирование муниципалитетов и восстановительных работ. Крайней мерой станет задержка выплат госслужащим, медикам, пенсионерам и военным.

МВФ, базирующийся в Вашингтоне, готовит новую партию кредитов для Украины на сумму около восьми миллиардов долларов. Однако выделение средств зависит от того, согласится ли ЕС использовать замороженные средства Москвы для финансирования гораздо более крупного кредита, который «фактически является гарантией для МВФ».

Каждые полгода столицы ЕС должны единогласно одобрять российские санкции, включая заморозку активов, что дает Будапешту и Братиславе право фактически вернуть Москве средства одним вето.

Экономист объяснил, почему ЕС стоит вернуть России замороженные активы

Еще одной проблемой для предоставления Украине кредита стал скандал из-за хищения ста миллионов евро из энергетического сектора страны. В расследовании о коррупции фигурируют ключевые союзники Владимира Зеленского.

По версии Politico, Венгрия и Словакия способны использовать скандал как предлог для отклонения кредита, в то время как другие страны могут установить строгие условия использования средств, опасаясь, что они попадут не в те руки.