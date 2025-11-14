Трамп снял ограничения на добычу нефти на Аляске

Власти США утвердили окончательное разрешение на добычу нефти и газа на значительной части заповедной тундры и болот на севере Аляски, отменив ранее действовавшие ограничения, пишет The New York Times.

Администрация Дональда Трампа объявила о снятии ограничений на бурение и добычу полезных ископаемых в северной части Аляски, сообщает The New York Times.

Речь идет о тундровых и заболоченных территориях Национального нефтяного резервата – Аляска, который занимает более 9 млн гектаров. Этот регион считается одним из последних крупных участков дикой природы в США и важным местом обитания арктических животных.

В июне власти уже заявляли о намерении разрешить промышленное освоение резервата, и нынешнее решение стало завершающим шагом в этом процессе. Министр внутренних дел Даг Бергум подчеркнул, что это «позволит раскрыть энергетический потенциал Аляски, создать рабочие места для местных жителей и укрепить энергетическую безопасность Америки». Политика расширения добычи углеводородов стала заметной чертой внутренней линии команды Трампа.

В октябре также были утверждены планы открыть побережье Арктического национального заповедника для нефтегазовой добычи. В ближайшее время ожидаются предложения по освоению новых участков федеральных вод, включая акватории у побережья Калифорнии.

Местные власти и представители промышленности приветствовали отмену ограничений, возвращающих регулирование к нормам 1977 года. Губернатор штата Майк Данливи заявил, что это очередной шаг к «энергетическому лидерству» США, а сенатор Дэн Салливан оценил решение как «новый день возможностей для жителей Аляски».

Экологические организации, вероятно, подадут в суд, опасаясь необратимого ущерба для природы региона.

«Сегодняшнее решение – очередной пример того, как администрация Трампа пытается повернуть время вспять, продвигая опасную повестку развития ископаемого топлива», – заявил юрист Earthjustice Эрик Графе.

В организации Alaska Wilderness League убеждены, что власти проигнорировали тысячи общественных комментариев против бурения и поставили под угрозу традиционные знания и природу арктических земель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США разрешили возобновить бурение нефтяных скважин у берегов Калифорнии.