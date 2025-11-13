Домбровскис: многолетний бюджет ЕС пока не может финансировать потребности Киева

Многолетний бюджет Евросоюза пока не может финансировать потребности Украины. Такое заявление сделал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи глав Минфина стран ЕС.

«В некотором смысле сейчас ничего не готово — понадобились бы корректировки, чтобы мы могли реализовать этот вариант», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Politico писало, что Киев рискует столкнуться с кризисом финансирования к февралю 2026 года.

8 ноября стало известно, что Еврокомиссия не смогла убедить бельгийскую делегацию дать согласие на использование замороженных российских активов на финансирование Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конфискация замороженных российских золотовалютных резервов не спасёт власти в Киеве, которые никогда не смогут расплатиться по кредитам.