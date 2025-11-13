В Молдове зафиксировали рекордный дефицит бюджета

Молдова вступает в 2025 год с самым крупным бюджетным дефицитом за всю свою историю. Даже после секвестра инвестиционных программ он превысил психологически важную отметку в один миллиард долларов. Такую тревожную оценку озвучил лидер оппозиционной Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон в своем Telegram-канале, комментируя поправки в главный финансовый документ страны.

По его словам, правящая партия, стремясь сбалансировать доходы и расходы, пошла на беспрецедентный шаг — сокращение финансирования ключевых инвестиционных проектов. Под удар попали именно те сферы, которые власти активно обещали развивать в ходе предвыборной кампании.

«Правящая партия внесла изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год, сократив финансирование инвестиционных проектов. Это означает, что обещанных в ходе предвыборной кампании ремонта дорог, других преобразований не будет», — заявил Додон.

Он добавил, что впервые в истории Молдовы дефицит бюджета превысит 18 млрд леев ($1,06 млрд).

Додон подчеркнул, что многие избиратели, поддержавшие правящую силу, теперь осознают, что стали жертвой обмана.