Абхазия увеличила экспорт лимонов в Россию более чем вдвое

Экспорт лимонов из Абхазии в Россию в этом году увеличился более чем в два раза в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии.

"С начала цитрусового сезона, начавшегося в октябре, в Россию из Абхазии вывезли 196 тонн лимонов, тогда как в аналогичный период 2024 года было вывезено всего 85 тонн", - отметили в пресс-службе.

Также увеличился экспорт мандаринов - уже вывезено 4,3 тыс. тонн, что на 716 тонн больше. В этот период также вывозят фейхоа и хурму. Фейхоа экспортировали на 127 тонн больше - 1 014 тонн, а хурмы на 2 тонны меньше - 176 тонн.

По данным министерства сельского хозяйства, которое ежегодно в преддверии цитрусового сезона делает прогнозы, в этом сезоне, который обычно длится вплоть до марта, планируется экспортировать в Россию порядка 33 тыс. тонн абхазских мандаринов.