В ВТБ заявили о нулевом росте ВВП России в III квартале

Рост российской экономики за третий квартал 2025 года, согласно оценке ВТБ, был нулевым по отношению ко второму кварталу этого же года.

Об этом заявил на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет! Краснодар" член правления Виталий Сергейчук.

"По нашим оценкам, рост ВВП за третий квартал был уже нулевым к предыдущему кварталу, с исключенной сезонностью, - указал банкир. - По итогам девяти месяцев растут отрасли, связанные с военно-промышленным комплексом, растет ретейл, отрасли, нацеленные на внутренний спрос. Есть снижение по экспортно ориентированным отраслям, добывающим отраслям и связанной с ними транспортной отраслью".

При этом безработица все последние годы ставит "рекорд за рекордом", добавил Сергейчук.

"Это значит, что период экстенсивного роста, когда мы задействовали все свободные трудовые ресурсы в стране, закончился. И основной рост мы можем достичь только путем повышения производительности труда и новых технологий, развития новых отраслей. Здесь Краснодарский край в привилегированном положении, потому что и прирост населения, и внутренняя миграция поддерживают рост трудовых ресурсов, и опять же, это говорит о привлекательности региона", - считает топ-менеджер.

Согласно прогнозу ВТБ, инфляция в стране в 2025 году составит чуть выше 7%, а в 2026 году - 5,5%.

Ранее Банк России оценил рост ВВП РФ в третьем квартале 2025 года в годовом выражении в 0,4%, что ниже июльского прогноза в 1,6%.

