Украина нарастила импорт электроэнергии из ЕС

Газета.Ru

Европейский союз поставит на Украину более 2ГВт электроэнергии для компенсации потерь выработки из-за конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента, передает РИА Новости.

© РИА Новости

По ее словам, это должно помочь стабилизировать энергосистему Украины.

Глава ЕК также заявила, что Евросоюз защитит критически важную инфраструктуру, например, с помощью нового антидронового оружия.

В ночь на 8 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

По информации «Экономической правды», Украина за последние дни потеряла не менее 1 ГВт электрической генерации, а заявление об остановке всех государственных ТЭС вызвало «истерику» в офисе Владимира Зеленского.