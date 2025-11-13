СМИ: конец шатдауна не решит проблемы США с экономикой

Завершение шатдауна правительства США открывает путь к возобновлению публикации макроэкономической статистики, хотя ее качество может вызывать вопросы. Об этом сообщает Reuters.

Эксперты Morgan Stanley ожидают скорого выхода отчета по занятости за сентябрь. Однако данные за октябрь могут не включать ключевой показатель — уровень безработицы. Впервые с 1948 года не будет проведено «домохозяйственное обследование», что скажется на решении Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке в декабре.

По данным Goldman Sachs, в октябре число занятых вне сельского хозяйства сократилось на 50 тысяч человек. В то же время, по информации от Challenger, Gray & Christmas, количество планируемых увольнений превысило 150 тысяч. Эти данные могут побудить Федеральную резервную систему (ФРС) отложить снижение процентных ставок.

Информация об инфляции и потребительских расходах за октябрь может быть искажена, поскольку Бюро трудовой статистики было закрыто на протяжении всего месяца. Существует риск, что данные о розничных продажах также не успеют быть готовы к заседанию Федеральной резервной системы. Таким образом, завершение временного прекращения работы правительства не означает завершения экономической неопределенности.