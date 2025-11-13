Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что энергосистема Украины каждый год становится слабее, и сейчас Киев проводит без электричества до половины дня.

По его словам, это означает, что в течение дня у людей периодически пропадают и свет, и вода.

Ранее местные СМИ сообщали, что жители украинской столицы действительно вынуждены по многу часов сидеть без электричества. Власти объясняли ситуацию по-разному. Одна версия — погодная: из-за тумана солнечные электростанции не вырабатывают нужный объём энергии.

Также писали, что после отъезда Владимира Зеленского из Херсона в городе снова появились отключения света, хотя до этого проблем не наблюдалось.