Инфляция в России на сегодня: динамика цен и прогнозы на будущее

Росстат поделился динамикой цен в России в ноябре. Как стало известно, в стране подорожали продукты питания, товары первой необходимости и топливо. Подробности узнал «Рамблер».

Как изменились цены в России в ноябре

По данным Росстата, с 6 по 10 ноября инфляция составила 0,09%, с начала года – 5,32% (Росстат). С 28 октября по 5 ноября инфляция была 0,11%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,7%: огурцы – на 6,1%, помидоры – на 2,8%, лук – на 1%, свекла – на 0,7%, капуста и бананы – на 0,6%, картофель и яблоки – на 0,5%.

Яйца и маргарин подорожали на 0,4%, колбасы, сосиски, сардельки, гречка – на 0,3%, куриное мясо, мясные консервы, сухие молочные смеси, мука, вермишель, чай – на 0,2%, говядина, свинина, баранина, рыба, творог, масло, хлеб, соль – на 0,1%. Сахар подешевел на 0,4%, сливочное масло, пшено, рис – на 0,2%, сыры, сметана – на 0,1%.

Зубные пасты подорожали на 0,7%, спички – на 0,4%, пеленки – на 0,3%, мыло – на 0,2%, туалетная бумага и стиральные порошки – на 0,1%. Цена импортных авто выросла на 0,1%, отечественных – не изменилась. Дизельное топливо подорожало на 0,2%, бензин подешевел на 0,2%.

Что прогнозирует Министерство экономического развития

Министерство экономического развития России ожидает, что уровень инфляции по итогам 2025 года достигнет 6,8%. В 2026 году прогнозируется дальнейшее снижение темпов инфляции до 4%. Отмечается, что эти данные могут быть скорректированы на основе отчета Росстата, который будет опубликован 14 ноября и содержать информацию за октябрь текущего года.

Ранее зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что июльский прогноз Банка России на 2025 год предполагает инфляцию в пределах 6-7%. Значение 6,8% соответствует этому диапазону.