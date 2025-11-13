Россию призвали смириться с падением нефтегазовых доходов

Сформировавшиеся на конец 2025 года тенденции говорят о том, что снижение нефтегазовых доходов (НГД) России носит устойчивый характер, и ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные «Известиями».

Заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко напомнила, что в 2026 году Евросоюз запрещает импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти и ввозимых из третьих стран, например, Индии и Турции.

Вместе с тем спрос на нефть растет медленнее, а на рынке формируется профицит предложения за счет высокой добычи в США, Бразилии, Канаде и ряде других стран.

В совокупности эти обстоятельства приведут либо к снижению объема поставок сырья из России, либо к росту дисконтов, что отрицательно скажется на сборе налогов. Управление энергетической информации США полагает, что заполнение хранилищ нефти на суше ударит по ценам. В последние месяцы поддержку им оказывает Китай, формирующий резерв сырья, но емкость его хранилищ не безгранична, а других в мире не остается.

По словам эксперта, для сохранения конкурентоспособности России необходимо активнее модернизировать нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), осваивать новые технологии добычи и бурения и открывать новые логистические морские порты. Все это требует значительного количества инвестиций, то есть доходы бюджета от отрасли сократятся.

Главный экономист «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко согласен с тем, что актуальные прогнозы по нефти не позволяют надеяться на возвращение нефтегазовых доходов на базовый уровень в 2026 году. Впрочем, он не исключает, что ослабление рубля позволит вывести их на приемлемый уровень хотя в бы в национальной валюте.

Аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко указал, что при устойчивом падении НГД правительству придется либо снижать расходы бюджета, либо значительно повышать дефицит. Он напомнил, что в январе-октябре доходы от нефти упали на четверть, а от газа — более чем на треть, хотя в последнем случае проблема связана с отменой надбавки в формуле по налогу на добычу полезных ископаемых для «Газпрома».

Ранее Минфин сообщил, что по итогам октября падение в годовом выражении впервые продемонстрировали не только нефтегазовые, но и ненефтегазовые доходы. В результате дефицит бюджета увеличился до 4,2 триллиона рублей. На этом фоне ведомство поставило рекорд по продаже госдолга за сутки.