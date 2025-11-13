США прекратили чеканить один номинал монет

США прекратили чеканить монеты номиналом в один цент. Об этом сообщает Associated Press.

От производства одного номинала, который выпускался более 200 лет, отказались, так как затраты на чеканку монет превысили их стоимость. Одноцентовые монеты сохранят платежную силу, а последние выпущенные монетным двором в Филадельфии экземпляры продадут с аукциона, пообещал министр финансов США Брэндон Бич.

До этого самой долгой монетной эмиссией в Америке был выпуск монеты номиналом в полцента. Его прекратили в 1857 году, заодно уменьшив размер пенни, чтобы сэкономить на меди, необходимой для ее изготовления. Сегодня монета в один цент на 97,5 процентов состоит из цинка с медным покрытием.

По данным Американской ассоциации банкиров, сейчас в обращении в стране находится около 250 миллиардов монет в один цент. Монеты в 1 цент по-прежнему останутся законным платежным средством, но их оборот замедлится.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Германии передумало выпускать коллекционные монеты номиналом 20 и 25 евро из серебра. Причиной стал резкий рост цен на драгоценный металл, в результате которого материальная стоимость монет весом 16,6 и 22 грамма превысила их номинальную.