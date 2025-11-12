Назван предварительный объем добычи нефти в Казахстане в 2026 году

Добыча нефти в Казахстане в 2026 году, по предварительным оценкам, составит около 90 млн тонн.

Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, пишет ТАСС.

«Мы еще не сверстали его [прогноз добычи нефти в Казахстане на следующий год] до конца, но порядка 90 млн [тонн] будет», — сказал он.

29 октября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Казахстан играет ключевую роль как поставщик энергетических ресурсов в Европу в условиях ужесточения антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

21 октября Аккенженов заявил, что на казахстанском месторождении Карачаганак снизилась добыча нефти в связи с атакой украинских беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ). На фоне инцидента министерство энергетики страны предупредило о возможном снижении объемов добычи нефти.