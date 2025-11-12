Токаев раскрыл сумму инвестиций России в Казахстан

Общий объем накопленных в Казахстане российских инвестиций превысил $27 млрд, в свою очередь республика инвестировала в РФ порядка $9 млрд. Это отражает высокую динамику сотрудничества, однако нужно ее усилить.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь в режиме видео-конференц-связи к участникам форума межрегионального сотрудничества двух стран в Уральске.

"В 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня - $4 млрд. А общий накопленный объем российских инвестиций в Казахстан, по нашим данным, превысил $27 млрд. В свою очередь казахстанские вложения в Россию составляют порядка $9 млрд", - сказал Токаев.

Казахстанский лидер отметил, что в республике работают более 20 тыс. компаний с российским участием, они вносят вклад в развитие экономики.