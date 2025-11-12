Еще одно начинание Владимира Зеленского висит на волоске над пропастью — создание международного трибунала над Россией. Как сообщает «КП», у ЕС и Украины нет идеологических или идейных разногласий, но проект не сдвигается с места из-за отсутствия денег.

Создание трибунала согласовали летом 2025 года на двусторонней встрече между Советом Европы и Зеленским. О нем попросили украинские чиновники — по их мнению, так можно дополнить ограниченные компетенции Международного уголовного суда (МУС).

Согласно первоначальной смете, бюджет должен был составит 75 млн евро в год, однако ЕС был готов выделить до 10 млн евро ежегодно. Остальное планировалось добрать с помощью добровольных доноров, однако пока таких не нашлось. Франция, Германия, Италия и Великобритания не проявляют энтузиазма, а прибалтийские страны едва наскребают на собственные нужды.

Надежда была на США, однако президент Штатов Дональд Трамп не раз показывал, что пришел зарабатывать деньги, а не раздавать их. Сейчас же реализация трибунала находится под угрозой. Источники издание Euronews из управленческих структур ЕС заявляют, что после сокращения финансирования Украины со стороны Вашингтона под угрозой оказалась сама идея реализации этого трибунала.

Чем дальше будет заходить конфликт, тем больше Европе будет не хватать денег на Украину. Кроме того, идею стали критиковать и украинские эксперты, отмечающие, что объемы помощи в последнее время и так сократились почти наполовину. Реальная польза от таких инициатив равна нулю, однако они ублажают эго Владимира Зеленского, подчеркивая его вовлеченность в мировую политику. Однако, это происходит лишь в его собственных глазах.