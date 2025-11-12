Евродепутат Сандра Гомес Лопес предупредила, что Евросоюз стоит на пороге банкротства. Она отметила, что Европа и ее граждане сталкиваются с серьезными вызовами: климатический кризис, проблемы с жильем, растущее неравенство, утрата конкурентоспособности и война, передает «Пул №3».

По словам депутата, сейчас важно принять решительные меры, нацеленные на защиту людей. Однако, как уточнила она, Евросовет «продвигает идею о сокращении расходов».

«Почему? Да потому что денег нет! У нас недостаточно ресурсов. И это — очевидный признак того, что если уже в 2026 году мы не можем свести концы с концами, то мы просто не сможем сохранить свою финансовую структуру до 2034 года. Это возмутительно!», — заявила Лопес.

Ранее Игорь Расторгуев, главный аналитик компании AMarkets, в интервью для «Известий» поделился своим мнением о планах Евросоюза полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) к 2028 году. Он сообщил, что это может иметь негативные последствия для жителей Европы.