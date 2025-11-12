МВФ отказал Молдавии в транше финансовой помощи

МВФ отказал Молдавии в очередном транше финансовой помощи из-за невыполнения правительством республики условий в налогово-бюджетной сфере.

Об этом сообщает молдавский портал mold-street со ссылкой на представительство валютного фонда в Кишиневе.

"Молдавия не получила новых траншей в 2025 году из-за задержки в выполнении ряда бюджетно-фискальных и управленческих обязательств в рамках одобренной программы", - цитирует издание комментарий представительства.

Там также уточнили, что рассчитанная на 40 месяцев программа финансирования была завершена в октябре 2025 года.

По данным молдавских СМИ, республика не получила последний транш на $170 млн. Как прокомментировал журналистам министр финансов республики, это не повлияет на финансовую стабильность. По его словам, расходы бюджета в 2025 году будут меньше, чем планировалось. К тому же Молдавия получит кредит от правительства Франции на более выгодных условиях, заверил он.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске очередной программы сотрудничества с Молдавией, которая была рассчитана на 40 месяцев. Последний транш на $162,2 млн республика получила в декабре 2024 года. Соответственно, общая сумма предоставленных средств в рамках программы составила около $810 млн.