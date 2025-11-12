Минфин анонсировал два выпуска гособлигаций в юанях

Минфин планирует разместить два выпуска облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) номинированных в китайских юанях, говорится в сообщении министерства. Сроки погашения составят от 3 до 7 лет, а купонный период — 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации будет на уровне 10 тысяч юаней.

Завершение сбора книги заявок запланировано на 2 декабря 2025 года. При этом техническое размещение назначено на 8 декабря 2025 года.

«Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора», — уточняется в сообщении Минфина.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Сбербанк и «ВТБ капитал трейдинг».

В конце октября текущего года Reuters сообщало , что Министерство финансов до конца 2025 года планирует выпустить несколько выпусков облигаций, номинированных в юанях, всего — на 400 млрд рублей. Тогда говорилось, что Минфин планирует разместить на Московской бирже до четырех выпусков юаневых бондов со сроками погашения от трёх до десяти лет.