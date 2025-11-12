Россия удвоит экспорт газа в Китай

Россия намерена вдвое увеличить объемы экспорта газа в Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное энергетическое агентство.

Ожидается, что к 2035 году экспорт достигнет 80 миллиардов кубометров по сравнению с 40 миллиардами в минувшем году. Газопровод «Сила Сибири 2» начнет наращивать поставки в середине следующего десятилетия, в то время как газопровод «Сила Сибири» уже функционирует на максимальной мощности.

В начале сентября «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее взаимодействие между компаниями. Документ был подписан по результатам переговоров между Россией и Китаем в Пекине.