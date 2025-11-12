Россия планирует нарастить экспорт газа в Китай

Экспорт газа из России в Китай увеличится вдвое — с 40 миллиардов кубометров в 2024 году до 80 миллиардов кубометров к 2035 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

Согласно ежегодному докладу World Energy Outlook 2025, газопровод «Сила Сибири» функционирует на максимальной мощности, а «Сила Сибири 2», который способен прокачивать до 50 миллиардов кубометров газа, планирует начать увеличение поставок с середины 2030-х годов.

Международное агентство не раскрыло конкретные сроки завершения строительства и запуска проекта «Сила Сибири 2». В Пекине в начале сентября «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам российско-китайских переговоров заключили четыре документа, среди которых соглашение о стратегическом сотрудничестве. Этот документ расширяет спектр направлений взаимодействия между компаниями.

Ранее Игорь Расторгуев, ведущий аналитик AMarkets, в интервью «Известиям» выразил мнение, что план Евросоюза по полному отказу от российского СПГ к 2028 году может негативно сказаться на жизни самих европейцев. По словам эксперта, формальное начало действия запрета запланировано на январь 2026 года. Однако предусмотрен переходный период до середины 2026 года для краткосрочных контрактов, а для долгосрочных — до начала 2028 года.