ЦБ создаст комитет для подготовки стандартов работы операторов по приему платежей
Банк России до конца текущего года сформирует персональный состав комитета по стандартам деятельности операторов по приему платежей (ОПП). Новый орган займется выработкой базовых стандартов для всех ОПП, сообщила пресс-служба регулятора.
"Для подготовки обязательных для всех ОПП базовых стандартов при Банке России создается Комитет по стандартам по деятельности ОПП", - отметили в пресс-службе.
Комитет будет постоянно действующим органом, в состав которого войдут представители саморегулируемых организаций, федеральных органов исполнительной власти, а также регулятора. Саморегулирование призвано помочь платежным агентам гибко реагировать на изменения, внедрять лучшие практики, в том числе через стандарты, а также обеспечивать защиту интересов участников рынка.
Требования к содержанию этих стандартов установлены указанием Банка России. Первый базовый стандарт будет касаться совершения платежными агентами операций на финансовом рынке, второй - защиты прав и интересов получателей услуг платежных агентов.
Первое заседание комитета при ЦБ РФ состоится в первом квартале 2026 года.