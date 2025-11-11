Американист Дудаков допустил новый шатдаун в США в начале 2026 года

Политолог, американист Малек Дудаков допустил, что новый шатдаун в США произойдёт в начале 2026 года.

«Они не разрешили, конечно, все свои противоречия. Просто решили такой трёхмесячный гандикап получить, чтобы попытаться в этот период договориться. Если не получится, то, возможно, в феврале мы увидим новый шатдаун», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Дудаков, на данный момент республиканцы и демократы пришли к компромиссу, причём демократы получили от республиканцев гарантии того, что по субсидиям проведут отдельное голосование.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединённые Штаты близки к возобновлению частично приостановленной работы федерального правительства.