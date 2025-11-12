К 10 ноября скидки на российскую нефть выросли до максимума за последний год. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

© Lenta.ru

Дисконт на российское сырье марки Urals в портах Приморска и Новороссийска составили 19,4 доллара за баррель. Скидки выросли в сравнении с 13-14 долларами неделей ранее и 11-12 долларами — до введения санкций США против российских энергетических компаний.

Участники рынка объясняют тенденцию включением Министерством финансов США в санкционный список SDN крупнейших российских нефтекомпаний, из-за чего трейдеры вынуждены перестраивать схемы продаж. Эксперт Финансового университета Игорь Юшков полагает, что скидки будут оставаться на рекордном уровне еще порядка месяца, после чего дисконт упадет до 15-16 долларов за баррель. Аналитик БКС Кирилл Бахтин прогнозирует, что цены вернутся к состоянию на начало осени.

Эксперт Белогорьев считает краткосрочным рост цены нефти

По данным Минфина России, за десять месяцев 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета составили 7 триллионов 498 миллиардов рублей. В годовом выражении снижение составило 21,4 процента. Причиной такой динамики ведомство назвало снижение средней цены на нефть. По предварительной оценке Минфина, в целом объем доходов федерального бюджета в январе-октябре 2025 года составил 29 триллионов 924 миллиарда рублей.