«Забрать любой ценой»: эксперт назвал главную цель ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и команда, стоящая за ней, пытаются сломить сопротивление Бельгии и изъять хранящиеся в бельгийском депозитарии замороженные российские активы. Об этом заявил News.ru политолог Юрий Светов.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия активизировала усилия по конфискации средств РФ из-за грозящего Киеву финансового краха, усиливая давление на Бельгию. Однако, по данным СМИ, представители Бельгии отказались от конфискации российских суверенных активов, замороженных в депозитарии Euroclear. А глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия даст адекватный ответ на любые «разбойничьи действия» Запада.

При этом политолог Юрий Светов уверен, что у европейцев сейчас «главная идея — любой ценой забрать российские деньги и направить их на Украину в форме прямого грабежа».

«Решение принимают фон дер Ляйен и вся команда, которая за ней стоит. Они пытаются проломить сопротивление Бельгии, у которой хранится основная часть денег. Бельгийцы боятся того, что, когда все закончится, мы начнем суды с ними», — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, сейчас Европа столкнулась с тем, что вынуждена покупать у США оружие и передавать его Киеву, а для этого нужны деньги, также как и на обеспечение украинских потребностей.

«Владимир Зеленский, по-моему, заявил, что на ближайшие три года Киеву нужно €385 млрд. Откуда эти деньги взять? Европейцы что-то наскребают, что-то дают: кто-то — €1 млрд, кто-то даже €10 млрд. Но эту огромную сумму взять, кроме как из российских замороженных активов, им неоткуда», — констатировал Светов.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В числе прочего была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка.