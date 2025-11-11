В ВШЭ спрогнозировали переход РФ на четырёхдневную рабочую неделю

Это даст возможность гражданам проводить больше времени с семьями. Мера не повлияет на производительность, потому что сейчас люди не трудятся на 100%. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения ВШЭ Александр Чеботарёв.

«Я сам за четырёхдневную рабочую неделю, потому что люди, которые работают много, у них нет времени на общение с детьми, дети тоже постоянно загружены кружками, секциями и так далее. Как показывает практика, у нас всё равно люди будут работать в этот выходной день, будут брать где-то дополнительную работу, так что не думаю, что от этого будет такой эффект, который мы все ожидаем. Мы придём к пониманию возможности четырёхдневной недели обязательно. На сегодняшний день есть люди, которые за, есть и те, кто против, но эта мысль уже начала преживаться. Что касается производительности, то если каждый из нас не связан с конвеером, если каждый во внутрь себя заглянет, то мы поймём, что никто не работает на 100%, как требуется. Мы работаем едва ли 50-60%».

Ранее Чеботарёв объяснил, когда опоздание на работу может стать поводом для увольнения. Сотруднику грозит расторжение трудового договора в случае ежедневных задержек на 10-15 минут, несмотря на выговор или замечание начальства.