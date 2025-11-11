Страна ЕС рискует остаться без бензина из-за санкций против России

Болгария готовится к вступлению в силу 21 ноября санкций США против «Лукойла» и его нефтеперерабатывающего завода в Бургасе. Как сообщил председатель Агентства по государственным резервам, страна имеет месячный запас бензина и более чем 50-дневный запас дизельного топлива, пишет Thomson Reuters.

США и Великобритания ранее решили ввести рестрикции против «Лукойла» и «Роснефти» в ответ на спецоперацию России на Украине. Под угрозой оказались компании, контролирующие значительную часть нефтеперерабатывающей и трубопроводной инфраструктуры Болгарии.

Эксперты в области энергетики подчеркивают, что значительная часть топлива и некоторые виды сырой нефти находятся за пределами страны и требуют импорта до введения санкций. Также отмечается, что Болгария ввела временный запрет на экспорт дизельного и авиационного топлива в Европейский Союз.

Парламент на прошлой неделе принял решение о выкупе завода и его последующей продаже новому собственнику для защиты от санкций. В течение текущей недели власти провели проверки и усилили меры безопасности на предприятии.