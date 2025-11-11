Большинство индийских заводов начали избегать нефти из России

Пять крупнейших владельцев нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии не разместили ни одного заказа на поставки российской нефти в декабре. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

На Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy в этом году приходилось около двух третей общего импорта российской нефти Индией.

Сохранили закупки две компании — Indian Oil Corporation и Nayara Energy, но первая продолжила сотрудничество с продавцами, которые не попали под санкции. Как правило, сделки на поставки нефти в Индию на следующий месяц заключаются до 10 числа текущего. Поэтому шансов на то, что контракты еще будут подписаны, немного.

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире. После начала боевых действий на Украине Россия перенаправила туда большую часть объемов сырья, от которого отказались европейские страны.

В последние месяцы президент США Дональд Трамп усилил давление на Индию с требованием отказаться от закупок российской нефти. В августе он довел пошлины на индийские товары до 50 процентов, а в декабре США ввели санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, что перенесло угрозы уже на конкретных покупателей сырья.

По словам главы Белого дома, он cнизит импортные пошлины против Индии после того, как та сократит импорт российской нефти. До каких значений его необходимо довести, Трамп не уточнил.

Ранее сообщалось, что от покупки нефти в России отказалась Yanchang Petroleum, одна из крупнейших нефтегазовых компаний во внутренней части Китая. В рамках последнего тендера на поставки нефти с декабря по середину февраля вариантов с поставкой сырья из России нет, хотя ранее компания покупала в среднем одну партию дальневосточных сортов ESPO или Sokol каждый месяц.