Россия и Киргизия нацелены довести товарооборот до $5 млрд

Глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев на заседании межправительственной комиссии заявил о том, что товарооборот страны с Россией может вырасти до 5 млрд долларов США.

Он подчеркнул, что в прошлом году взаимный товарооборот достиг отметки почти в 4 млрд долларов. Правительства обеих стран поставили новую цель и уверенно продвигаются к ней, сообщает «Интерфакс».

Россия — один из основных торговых партнеров Киргизии. В 2024 году ее доля во внешней торговле составила 22%, отметил Касымалиев.

Он также добавил, что Бишкек поддерживает развитие транспортных путей и расширение сотрудничества в промышленности и энергетике.