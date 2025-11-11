Медвежьи настроения: что ждет рынок нефти в ближайшие дни

Медвежьи настроения могут вернуться на нефтяной рынок в ближайшее время. Публикация нескольких значимых документов от МЭА, Минэнерго США и ОПЕК окажет влияние на ситуацию, сообщает Bloomberg со ссылкой на стратега Джейка Ллойда-Смита.

В материале говорится, что нефть демонстрирует стабильность после скачка цен в октябре. В последние три недели цены на нефть оставались в узком диапазоне, несмотря на их рост в конце октября. Однако в ближайшее время на рынке могут усилиться негативные тенденции.

По словам специалиста, на этой неделе ожидается выход нескольких значимых документов. Международное энергетическое агентство, уже предсказавшее рекордный избыток нефти в 2026 году, представит как годовой, так и ежемесячный обзоры. Помимо этого, Минэнерго США опубликует краткосрочный прогноз по рынку нефти, а ОПЕК выпустит свой ежемесячный отчет.

Последний из этих документов, вероятно, окажется наиболее оптимистичным, однако два других могут поддержать сценарий о грядущем избытке предложения, который продолжит оказывать давление на рынок, считает Ллойд-Смит.

В то же время октябрьские санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» привели к некоторому улучшению ключевых показателей нефтяного рынка. В частности, кривые фьючерсов на ближайшие годы на нефть Brent и WTI остаются в состоянии небольшой бэквордации.