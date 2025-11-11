Лукашенко призвал аграриев прекратить «рыдать и плакаться»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал работников агропромышленного комплекса прекратить "рыдать и плакаться", что в селе не хватает людей.

Об этом сообщило агентство БелТА.

"Во-первых, мой совет вам, лучшим аграриям, и тем, кто нас услышит. Нам надо прекратить рыдать и плакаться, что у нас на селе не хватает людей. Всего у нас хватает, и об этом свидетельствует нынешний год. Год был очень тяжелым. Я в своей жизни не могу припомнить такого сложного и напряженного периода, который был в этом году в отношении сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", - сказал Лукашенко на торжественной церемонии вручения госнаград передовикам АПК.

По словам президента, аграрии республики показали прекрасные результаты.

"Об этом уже сегодня можно говорить. Может, я преувеличиваю, не прекрасные, а лучшие, чем когда-либо. Если мы хотим, то у нас и людей хватает, и техники, и дисциплины, и порядка. Я говорю в общем, в целом. Хотя, если говорить в частности, вы это слышали по Витебской области и по моим поездкам по югу Беларуси, есть недопустимые вещи, крайне негативные", - отметил глава государства.

Как подчеркнул Лукашенко, "надо прекратить стонать" о том, что в сельском хозяйстве республики много проблем.

"Каждый день мы к этому должны быть готовы. Поэтому прекращаем плакаться, начинаем работать", - призвал белорусский лидер.

Он также предложил впредь в сельском хозяйстве оценивать результаты того или иного года, взяв за основу уровень 2025 года.

"Задача для наших руководителей аграрного сектора и наших экономистов. Показатели этого года должны стать критерием для оценки будущих периодов. Для меня будет важно, что вы достигли показателей уровня этого года. Потому что он был самым высоким по этим показателям", - поручил президент.

По словам Лукашенко, самое главное, что показатели достигнуты не теоретически, а на практике.