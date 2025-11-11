Поставки российской нефти по Северному морскому пути упали

По итогам 2024 года поставки российской нефти по Северному морскому пути (СМП) упали на 4,2 процента, до 1,83 миллиона тонн, что составляет менее одного процента от общего объема экспорта. Об этом со ссылкой на данные консультационного центра «Гекон» пишет «Коммерсантъ».

В общей сложности перевозчики, как и в прошлом году, выполнили 18 рейсов. Летне-осеннюю навигацию через восточный сектор СМП можно считать завершенной, последний груз вышел на маршрут 28 октября, отправлять танкеры позднее не позволяет ледовая обстановка.

Через арктические моря нефть поставляют из балтийских портов Приморска и Усть-Луги, Мурманска, а также с платформы «Приразломная» в Печорском море. Этот путь экономит до десяти дней по сравнению с проходом через Суэцкий канал. В прошлом году поставки через СМП выросли на 30 процентов, до 1,91 миллиона тонн.

Как указали в «Геконе», особенностью навигации 2025 года стал резкий рост поставок по СМП с отгрузкой из Усть-Луги. Доля порта выросла с 6 до 44 процентов. При этом доля Мурманска упала с 80 до 42 процентов.

Главным образом нефть по Северному морскому пути доставляли в Китай (1,3 миллиона тонн). Источники издания в отрасли считают, что увеличение отгрузки из Усть-Луги связано именно с возросшим интересом китайских покупателей к поставкам сорта Urals и тестированием его доставки по альтернативному маршруту.

Из Мурманска на экспорт идут более легкие арктические сорта нефти ARCO, Novy Port и Varanday, у них на южном маршруте больше возможностей для перевалки с судна на судно, что упрощает продажу.

Главной особенностью доставки по северным морям остается небольшой флот танкеров, и проблему сложно будет решить в ближайшие годы. В связи с этим аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) не ожидают существенного роста объема перевозок по этому маршруту.

Между тем первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов рассказал, что по итогам 2025 года суммарный грузооборот СМП может достичь рекордных 40 миллионов тонн. По итогам 2024 года он подходил к отметке 38 миллионов тонн.