На российских стройках не хватает сотен тысяч работников

Крупные девелоперы России оценивают кадровый дефицит на стройках страны в 20-30%. По данным группы «Самолет», на строительных площадках стройках в целом по всем регионам не хватает до 400 тысяч человек. Недостаток мигрантов-строителей усилил дефицит: их число сократилось на 15-20% за год.

По словам представителей компаний, молодежь все реже выбирает строительные профессии, а конкуренция за кадры растет со стороны логистики, нефтегаза и промышленности.

Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами по числу вакансий в строительной отрасли, сообщили в SuperJob. В десятку также вошли Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Новосибирская и Тюменская области, Красноярский край и Ростовская область. По данным HeadHunter, сейчас на одну вакансию в строительстве и недвижимости приходится 5,2 резюме — рынок близок к балансу.

Однако в 2023 году показатель был почти вдвое ниже, что говорит о росте конкуренции среди соискателей, пишет ​«Коммерсант».

Работодатели вынуждены повышать зарплаты: по оценке SuperJob, за год они выросли в среднем на 10-12%, а медианная оплата труда в отрасли достигла 117 тысяч руб. Несмотря на рост предложений, 83% застройщиков по-прежнему считают ситуацию кадровым голодом. Эксперты прогнозируют, что дефицит сохранится и в 2026 году, особенно в регионах активного строительства — Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске.