Названы последствия отказа от российского газа для ЕС

Игорь Расторгуев, ведущий аналитик AMarkets, в интервью «Известиям» выразил мнение, что план Евросоюза по полному отказу от российского СПГ к 2028 году может негативно сказаться на жизни самих европейцев.

По словам эксперта, формальное начало действия запрета запланировано на январь 2026 года. Однако предусмотрен переходный период до середины 2026 года для краткосрочных контрактов, а для долгосрочных — до начала 2028 года. Значимым аспектом является наличие механизма временной приостановки ограничений при возникновении «проблем с безопасностью поставок», что свидетельствует о признании Брюсселем потенциальных рисков, связанных с данным решением», отметил собеседник издания.

По мнению аналитика, существует значительная неопределенность относительно возможности реализации данного плана. В первой половине 2025 года импорт российского СПГ в ЕС составил €4,5 млрд, что на 29% превышает показатель предыдущего года. Европа продолжает активно приобретать российский газ, так как это экономически более выгодно по сравнению с альтернативными источниками, пояснил эксперт.

Он отметил, что США сегодня поставляют 45% СПГ в Европу, однако цены на природный газ в Европейском Союзе остаются в четыре-пять раз выше, чем в Америке. Катар, другой потенциальный поставщик, главным образом ориентирован на Азиатско-Тихоокеанский регион, где рынок СПГ в три раза больше, чем в Европе, отметил Расторгуев.

ЕС остается главным покупателем российского СПГ

По его словам, Норвегия может лишь незначительно увеличить поставки газа. Как отметил он, для освоения новых месторождений потребуется от €10 до €15 млрд и 5–15 лет времени.