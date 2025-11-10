В ФТС заявили о сокращении профицита внешней торговли России

Профицит внешней торговли России в январе — сентябре 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%, до $101,7 млрд. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

© Газета.Ru

В ведомстве отметили, что за девять месяцев 2025 года внешнеторговый оборот России составил $503,9 млрд. Он сократился на 3,2%. Также снижение на 4,6% наблюдается в экспорте ($302,8 млрд) и на 1% в импорте ($201,1 млрд).

В октябре глава ФТС Валерий Пикалев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Федеральная таможенная служба пополнила бюджет России на 4,5 трлн рублей.

По его словам, плановое задание для Федеральной таможенной службы России на текущий год на 75%, что выполнено 5 трлн 965,9 млрд рублей.

В ходе встречи Путин обсудил с Пикалевым шаги, которые ведомство предпринимает для борьбы с серыми схемами ввоза товаров. В частности, глава ФТС подробно рассказал, как работает эта схема. По словам Пикалева, автомобиль, который везет груз и планирует его реализовать на территории России, может пересечь границу только в случае подтверждения нашего налогового резидента о том, что он действительно ожидает эту товарную партию.