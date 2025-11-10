В Германии заявили о недостаточной конкурентоспособности страны в области экономики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова министра экономики Германии Катерины Райхе.

По словам Райхе, сегодня Германия находится в структурном кризисе, который мешает ей конкурировать с другими странами в области экономики. При этом министр подчеркнула, что выбраться из этой ситуации можно через масштабные реформы.

«Хотя стагнирующая экономика Германии, вероятно, восстановит некоторую динамику, Райхе заявила, что в течение следующих двух лет это восстановление будет во многом обусловлено планами правительства по резкому увеличению расходов на инфраструктуру и оборону», — заявила она.

На этом фоне министр призвала Берлин заняться модернизацией государственного аппарата, а также сократить регулирование бизнеса и ужесточить контроль за государственным долгом.

