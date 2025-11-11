Курс доллара и евро на 11 ноября: что происходит с рублем

Банк России установил курс доллара на 11 ноября 2025 года на уровне 81,0132 ₽ после 81,2257 ₽ днем ранее, снижение составило 20 копеек. Курс евро составил 93,9287 ₽ после 93,8365 ₽. Курс юаня — 11,3506 ₽ после 11,3561 ₽.

По итогам торгов в начале ноября курс рубля стабилизировался, приблизившись к отметке около 81 рубля за доллар, однако эту стабилизацию нельзя считать прочным фундаментом для дальнейшего роста, считает финансовый редактор Сравни Алексей Лоссан. По его словам, главным сдерживающим фактором остаются низкие цены на нефть, что оказывает существенное давление на российскую валюту и экономику в целом.

«Будущее российской нефти видится все более неопределенным. Сложности с реализацией зарубежных активов компании „Лукойл“ дополнительно усугубляют негативные настроения на рынке. Этот фактор отражает более общий тренд: геополитические ограничения и санкции ограничивают возможности крупнейших нефтяных компаний эффективно управлять активами и получать доходы в иностранной валюте», — поясняет он.

В таких условиях аналитики все чаще допускают сценарий ослабления рубля до 90 ₽ за доллар.